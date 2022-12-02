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В КБР проходят семинары для родителей по снижению уровня отклонений в поведении детей

В КБР проходят семинары для родителей по снижению уровня отклонений в поведении детей

02.12.2022 | 16:25
Семинары социального проекта, который призван содействовать снижению уровня отклонений в поведении детей, проходят еженедельно в разных школах Кабардино-Балкарии. Лекции для родителей учеников младших классов читают практические психологи. Каждая встреча – это возможность узнать, как выстроить с ребенком полезное общение, помочь ему повысить уверенность в своих силах, сформировать позитивные установки. Родители получают сведения об основах детской возрастной психологии и развитии мозга ребенка, а также оттачивают практические навыки правильного взаимодействия с сыновьями и дочерями. Семинары проводит общественная организация “Галактика”. Очередная встреча с родителями прошла в 14-й гимназии Нальчика. Интерес к поднимаемым вопросам со стороны родителей оказался огромным. Два наиболее частых вопроса от них – неумение ребенка выстроить отношения со сверстниками и нежелание учиться. Каждую ситуацию в ходе таких встреч разбирают индивидуально. На развитии детско-родительских отношений сказываются позиция, которую занимают взрослые, стиль отношений и та роль, которую отводят ребенку, рассказали психологи Михаил Белгороков и Ирина Кишукова. Они поделились практическими советами, которые должны помочь родителям лучше понимать своих детей и выстраивать более гармоничные отношения. Это в свою очередь позволит ребятам отстраниться от возможного негативного влияния внешней среды и получить навыки более успешной социализации. В дискуссию вступил министр просвещения и науки республики Анзор Езаов. Инициаторы проекта отмечают, что в семинарах до конца года примут участие около 500 родителей младших школьников. Консультативные встречи проводят бесплатно. Присоединиться к проекту, который призван помочь взрослым научиться понимать себя и детей, может любая общеобразовательная организация. Для этого нужно подать в “Галактику” заявку.   https://t.me/vestikbr
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