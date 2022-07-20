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В КБР проходит конкурс по избирательному праву среди инвалидов

В КБР проходит конкурс по избирательному праву среди инвалидов

20.07.2022 | 16:00
  В Кабардино-Балкарии в период проведения выборных кампаний люди с существенными ограничениями по здоровью получают полный набор услуг, значительно облегчающих их участие в важном государственном процессе, говорят в республиканском Избиркоме. Сами люди с инвалидностью проявляют активность в конкурсах и других мероприятиях, организуемых Избирательной комиссией. Один из участников конкурса “Мое избирательное право” в номинации “Творческая мастерская” - поэт Хасан Мокаев. Представители Нальчикской территориальной избирательной комиссии и городского общества слепых пришли к нему прямо домой. На столе у автора - тетрадь для работы с помощью системы Брайля. Он пишет рельефно-точечным шрифтом, продавливая в плотной бумаге отверстия. Для этого необходим особый инструмент – грифель. Внешне он похож на шило. О своем произведении поэт рассказывает с охотой, но не раскрывая деталей, - таковы условия конкурса. Руководитель Нальчикского городской общественной организации Всероссийского общества слепых Халимат Ульбашева – тоже участница конкурса “Мое избирательное право”, но уже в другой номинации –“Прикладное искусство”. Состязание продолжается, и потому сами работы пока не демонстрируют. Оценочный этап начнется в конце июля. Судя по количеству и качеству присланных в прошлом году произведений и степени заинтересованности участников, целей тогда удалось достичь, отмечают в Избиркоме. На такой же результат рассчитывают и в нынешнем. https://t.me/vestikbr
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