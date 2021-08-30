В КБР продолжают готовиться к сентябрьским выборам





В республике продолжают готовиться к сентябрьским выборам. По данным Избирательной комиссии, уже напечатали бюллетени для голосования за кандидатов в депутаты Госдумы по одномандатному округу. А документы по федеральным спискам в типографии запустили в производство. Также готовы бюллетени для проведения выборов в Советы местного самоуправления. Таких кампаний, к слову, будет свыше 120-ти. В помещениях, где откроются избирательные участки, продолжают устанавливать камеры видеонаблюдения. Пунктов, оборудованных такой техникой, наметили 280. В территориальных комиссиях обучают операторов, которым предстоит обслуживать комплексы обработки бюллетеней. На выборах задействуют около 70-ти подобных устройств. И продолжается агитационная кампания на телевидении, радио и в газетах, которая завершится накануне выборов – в ноль часов 17-го сентября.