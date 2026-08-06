В КБР появился Координационный совет по среднему профобразованию

В Кабардино-Балкарии создали Координационный совет по среднему профессиональному образованию. Соответствующее постановление подписало Правительство республики. Главная цель – объединить усилия власти, бизнеса и учебных заведений, чтобы колледжи и техникумы готовили востребованные для региона кадры.
Новый орган займется прогнозированием кадрового рынка, распределением бюджетных мест и развитием целевого обучения. Главный акцент сделают на прямой связке образования с производством, в том числе в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Это гарантирует студентам максимум практики и трудоустройство.
Кроме того, совет возьмет на себя профориентацию школьников и координацию чемпионатов «Профессионалы» и «Абилимпикс». В состав структуры вошли руководители профильных министерств, директора колледжей и представители крупнейших предприятий Кабардино-Балкарии.
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