В КБР подешевела цена квадратного метра жилья

Почти на две с половиной тысячи рублей снизилась цена квадратного метра жилья в Кабардино-Балкарии. Показатели на второй квартал по регионам утвердил Минстрой России. Их используют при расчете социальных выплат на покупку домов и квартир, которые направляют из федерального бюджета.
В целом жилье подешевело по сравнению с первым кварталом в 11 регионах. Наиболее существенно в Бурятии – на шесть тысяч. В Кабардино-Балкарии – примерно на две с половиной. Сейчас в нашей республике установлена цена в 47753 рубля.
Отметим, что с начала в КБР построили около 500 квартир. Из них больше половины профинансировали частные лица, остальное – предприятия-застройщики. Общая площадь – почти 60 тысяч квадратных метров, и это в два раза больше, чем за январь-февраль прошлого года.
https://t.me/vestikbr