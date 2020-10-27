В КБР открыт еще один COVID-госпиталь

Сегодня в Тереке пациентов с коронавирусом начал принимать госпиталь опасных инфекций. Стационар для ковидных больных на 160 коек развернули в здании Центральной райбольницы Терского района.

Коечный фонд республики сегодня увеличился на 160 мест. 90 из них оснащены кислородом, 10 – реанимационные.

«Все 10 койко-мест оснащены аппаратами ИВЛ. Нам Минздрав выделил 10 аппаратов, которые будут обеспечивать респираторную поддержку больных коронавирусной инфекцией. Имеются все необходимые режимы вентиляции», -говорит заведующая реанимационным отделением ЦРБ Терского района Софият Бесланеева.

Чтобы создать условия для работы временного госпиталя, внутреннюю планировку здания в срочном порядке пришлось перепроектировать. Красную зону от зелёной отделили с помощью специальных металлопластиковых конструкций.

«Нам пришлось отстроить два шлюза – санпропускника для сотрудников, которые после своей рабочей смены должны зайти, последовательно снять свою одежду и уже перейти в чистую зону для отдыха. Для этого мы построили две комнаты, через которые они будут проходить. Это в среднем будет 80-90 человек в смену»- рассказывает и.о главного врача ЦРБ Терского района Карина Кодзокова.

Лечить пациентов в госпитале будут сами сотрудники райбольницы. Подготовку прошли все. Специфику работы с заражёнными коронавирусом врачи и медсёстры начали изучать еще с начала пандемии. Проблему нехватки кадров, в случае необходимости, помогут решить студенты медфака КБГУ. Им также предоставят общежитие на базе ЦРБ.

Центральная Районная больница в Тереке многопрофильная и включает в себя сразу несколько корпусов. Под госпиталь определили именно этот – хирургический. Пятиэтажку построили в начале нулевых. Здесь будет красная зона, а в старых зданиях продолжит функционировать инфекционное отделение и приёмное, где дежурный хирург и педиатр будут оказывать больным экстренную помощь.

Несмотря на закрытие сразу нескольких отделений, без внимания не останется ни один житель муниципалитета, подчеркивают медики. Часть пациентов возьмёт на себя районная больница Майского, других – перенаправят в Республиканскую клиническую в Нальчике.