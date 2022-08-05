В КБР откроется первый центр для операторов и режиссеров

Центр креативных практик на базе Северо-Кавказского государственного института искусств в Нальчике начнет работу в сентябре 2022 года в рамках нацпроекта «Культура». В центре студентов обучат профессиональному созданию аудио- и видеоконтента. Будет возможность проводить съемку и монтаж материала любой медиапродукции. Широкие возможности центра помогут авторам креативных проектов и студентам института вывести свой творческий продукт на качественно новый уровень. Реализация проекта осуществляется при финансовой поддержке Минкультуры РФ. Пройти обучение могут независимые авторы творческих проектов и студенты.