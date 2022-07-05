В КБР официально отменены антиковидные ограничения

В Кабардино-Балкарии отменен масочный режим в связи с улучшением эпидемиологической обстановки. Накануне Глава региона Казбек Коков подписал соответствующий указ.
В республике, как и по всей стране, отмечается устойчивое снижение числа новых случаев заражения коронавирусом. Речь сейчас идет о максимум семи случаях за сутки. В двух госпиталях развернули 35 коек. Медицинскую помощь там получают 28 пациентов, из которых 11 – дети. На амбулаторном лечении – больше 900 человек.
Напомним, что антиковидные ограничения, в том числе масочный режим, действовали в Кабардино-Балкарии с марта 2020-го. В управлении Роспотребнадзора отметили, что их могут ввести вновь, если эпидситуация начнет ухудшаться.
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