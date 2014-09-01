В КБР направят свыше 424 миллионов рублей на строительство новой школы в Нарткале


Больше 424 миллионов рублей получит республика на строительство новой школы на 500 мест в Нарткале. Распоряжение об этом подписал председатель федерального кабмина Михаил Мишустин. Возведение образовательного учреждения планируется начать в этом году, уже разработан проект и определено место. Всего с 21-го по 23-й годы в республике заработает шесть новых школ. В текущем в эксплуатацию будут введены три — в Чегеме, Солдатской и Ново-Ивановском на 440 мест. Далее на очереди — Прохладный и Куба. В Нальчике также продолжат строить такие объекты. Глава республики Казбек Коков отмечает, что вопросам развития образования в регионах сегодня уделяется огромное внимание. Распоряжение Правительства России направлено на создание дополнительных учебных мест, обеспечение односменного процесса. По мнению руководителя региона, современная школа должна стать для каждого учащегося территорией возможностей и достижений.

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Радио КБР 18.00 kab – 2021.07.15

— КъБ-м и ц1ыхубэ усак1уэ, тхак1уэ, сурэтыщ1, чеканщик, бзэ щ1эныгъэл1 1ут1ыж Борис къызэралъхурэ илъэс 80 зэрырикъур республикэм щагъэлъап1э. (1ут1ыж Лалуцэ). …

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