В КБР направят свыше 424 миллионов рублей на строительство новой школы в Нарткале





Больше 424 миллионов рублей получит республика на строительство новой школы на 500 мест в Нарткале. Распоряжение об этом подписал председатель федерального кабмина Михаил Мишустин. Возведение образовательного учреждения планируется начать в этом году, уже разработан проект и определено место. Всего с 21-го по 23-й годы в республике заработает шесть новых школ. В текущем в эксплуатацию будут введены три — в Чегеме, Солдатской и Ново-Ивановском на 440 мест. Далее на очереди — Прохладный и Куба. В Нальчике также продолжат строить такие объекты. Глава республики Казбек Коков отмечает, что вопросам развития образования в регионах сегодня уделяется огромное внимание. Распоряжение Правительства России направлено на создание дополнительных учебных мест, обеспечение односменного процесса. По мнению руководителя региона, современная школа должна стать для каждого учащегося территорией возможностей и достижений.