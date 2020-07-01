В КБР наметилось устойчивое снижение числа случаев заражения COVID-19





В Кабардино-Балкарии снижается число заболевших COVID-19. Об этом свидетельствует статистика последних недель. На начало июля коронавирус выявлен в 118 населенных пунктах республики. Месяц назад случаи заражения были зафиксированы в 107 городах и селах.

Что касается других показателей заболеваемости: ровно месяц назад инфицированных было 2903. Сейчас уже 5061. В первую неделю июня ежедневный прирост заболевших составлял в среднем 75 человек. Самая высокая цифра за месяц – сразу 81 – была зафиксирована 13 июня. В последующие три дня — прибавлялось по 80.

Дальше – спад по новым случаям. 17 и 18 июня Оперштаб публиковал статистику – по 77 пациентов, 19 и 20 июня – по 76 человек, 21 и 22 июня – по 75. Спустя 4 дня число заболевших за сутки уменьшилось сразу на 10. 27 июня было выявлено 60 новых случаев заражения, 28 июня – 54, в следующие два дня – 53 и 52 инфицированных соответственно. С начала распространения COVID-19 в Кабардино-Балкарии провели почти 91 тысячу тестов. В Роспотребнадзоре отмечают: эпидемиологическая ситуация в республике развивается в положительном ключе.

1 июля в КБР начался второй этап снятия ограничений: многофункциональные центры и их филиалы уже возобновили работу в штатном режиме. Открылись сезонные летние кафе, в которых есть отдельный уличный вход. Разрешили принимать покупателей в непродовольственных магазинах площадью до 800 квадратных метров. Обязательное условие при этом – ограничение числа людей в помещении и наличие отдельного входа с улицы в торговый зал. К обычному графику возвращаются рынки и ярмарки на открытом воздухе. Можно посещать библиотеки и зоопарки. Однако для всех организаций по-прежнему действует требование – не допустить заноса и распространения инфекции.