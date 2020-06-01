В КБР ликвидирован подпольный цех по производству алкоголя

Еще один подпольный цех по производству алкоголя больше не работает. Остановили беззаконие правоохранители Кабардино-Балкарии.

Операцию провели сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместно с полицейскими Баксанского района и представителями регионального управления ФСБ. В одном из домов в Исламее они обнаружили цех, где незаконно производили спиртосодержащую продукцию.

«В ходе осмотра помещений и хозяйственных построек частного домовладения оперативники обнаружили готовую к реализации партию из 460 бутылок водки, оклеенных этикетками известных производителей без предусмотренных законом федеральных специальных марок. Кроме того, правоохранителями изъято 56 пятилитровых пластиковых емкостей с жидкостью темно-коричневого цвета, комплектующие для производства алкогольной продукции. Обнаруженная партия направлена на экспертизу, согласно которой указанная продукция не соответствует ГОСТу и небезопасна к употреблению», — сообщила руководитель пресс-службы МВД по КБР Ольга Ткаченко.

Изъятое оценили в сумму больше 158 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. По закону нарушителям грозит наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере до полумиллиона рублей.