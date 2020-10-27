В КБР идет реконструкция изношенных систем водоснабжения





В Прохладненском районе решают проблему водоснабжения. На территории муниципалитета располагается более 170 скважин и каптажей.

Тем не менее, жителям района воды не всегда достаточно, особенно летом. В степной зоне температура воздуха в это время зашкаливает за сорок с плюсом.

«Надеемся, что будем с водой. По неделям воды не было. Возили воду с фермы в бочке. 6 детей. Как думаете, постирать, приготовить?», — говорит жительница с.Виноградное Татьяна Авакумова

Изношенность водопроводных сетей в селах муниципалитета составляет около 80 процентов. Из-за этого случаются частые аварии и перебои в подаче. С прошлого года Прохладненский район участвует в федеральной программе «Чистая вода». Одновременно за счет дополнительных средств обновляет инфраструктуру водоснабжения. Для решения проблемы нехватки живительной влаги в населенных пунктах республики в 2020 году выделили свыше 160 миллионов рублей.