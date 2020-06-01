В КБР готовятся к голосованию по поправкам в Конституцию

В Кабардино-Балкарии готовятся к голосованию по поправкам в Конституцию. Участки оснащают средствами индивидуальной защиты и дезинфекции, организуют пункты для голосования на открытом воздухе и на дому.

В республике – свыше полумиллиона избирателей. Для них будут открыты 355 участков. Тем временем, в территориальную избирательную комиссию Нальчика уже начали приходить люди, которым в период голосования за поправки в Основной закон страны придется быть вне Кабардино-Балкарии.

Подать заявление в территориальные избиркомы об участии в голосовании по месту пребывания россияне могут с 5 июня, а с 16 июня такое заявление можно направить в любую участковую избирательную комиссию.

«Паспортные данные заносятся в автоматизированную систему, после чего заявление распечатывается. Заявление имеет две части — основную и отрывную. Отрывная часть с подписью оператора пункта приема заявлений передается заявителю. Основная часть в ТИК для исключения данного гражданина из списков участников голосования по месту жительства», — пояснил детали процедуры оператор пункта приема заявлений Нальчикской территориальной избирательной комиссии Валерий Гергов.

В ходе голосования, которое назначено на 1 июля, на участках будут созданы условия, чтобы максимально развести потоки избирателей. На входе у людей будут измерять температуру, пришедшим предложат надеть маски и перчатки, обработать руки антисептиком. Также россияне смогут проголосовать у себя дома. Для этого нужно позвонить в участковую комиссию, к которой прикреплен человек. Возможность сделать свой выбор по месту жительства будет предоставлена всем желающим с 25 июня по 1 июля.