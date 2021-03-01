В КБР формируют отряд миротворцев





На территории КБР проходит формирование миротворческого отряда. Армейское миротворческое подразделение создают из военных инженеров. Они уже приступили к специальной подготовке. Бойцы дорожной роты 58-й общевойсковой армии Южного военного округа сдают нормативы по обезвреживанию мин и фугасов. Также группа будет учиться прокладывать дороги на труднопроходимых участках, восстанавливать электро-, водо- и теплоснабжение, с наименьшими сложностями доставлять гуманитарные грузы мирным жителям. Помимо этого, в задачи подразделения входит поиск и уничтожение боеприпасов, которые остались со времен Великой Отечественной и других военных действий.