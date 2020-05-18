В КБР дорожные работы положили начало археологическим исследованиям

В Кабардино-Балкарии продолжается ремонт федеральной трассы Р-217 «Кавказ». Дорога соединяет Центральную Россию с Северным Кавказом и Закавказьем, ежесуточно по ней проезжает до 20 тысяч автомобилей.

Протяженность трассы на территории КБР – 110 километров, 45 из них — уже восстановлены. Сейчас капитально ремонтируют еще 37 км. Работы одновременно ведут на трех участках по трем государственным контрактам. Движение транспорта не закрывают. Материалы – отечественные, технологии – современные.

«Мы применяем на верхнем слое самый современный щебеночно-мастичный асфальтобетон, геосинтетические материалы между слоями дорожного покрытия, для прерывания трещин, для увеличения сдвигоустойчивости и повышения характеристик асфальтобетона от естественных нагрузок», — поясняет главный инженер Управления федеральных автомобильных дорог «Кавказ» Виталий Гулаков. Новая дорожная одежда, по его словам, должна продержаться 24 года до следующего капитального ремонта. Первые 8 лет – на гарантии: в случае, если появятся дефекты и повреждения, подрядчики будут устранять их за свой счет.

Не обошлось и без сюрпризов: восстановление трассы помогло открыть еще одну уникальную страницу истории Кабардино-Балкарии. На стадии проектных работ в полосе отвода дороги в Баксанском районе был обнаружен новый курган-могильник. Сейчас здесь работают археологи. «Предположительно, курган сооружен был в эпоху ранней бронзы или в эпоху средней бронзы. Грубо говоря, это в 3-2 тысячелетии до нашей эры. Было обнаружено очень большое копье, железное, железный нож, детали лука, стрелы, в общем, это по захоронению был мужчина-воин», — считает представитель организации по проведению археологических изыскательских работ из Ростова-на-Дону Лариса Нидзельницкая.

Археологи полагают, что в центральной части могильника артефактов должно быть гораздо больше. Пока они исследуют только окраины кургана. Работу им следует завершить к середине июня, чтобы дорожники успели приступить к своей. Госконтракт предусматривает окончание капитального ремонта на всех трех участках к концу 2021 г., но подрядчики намерены сдать объект в эксплуатацию гораздо раньше.