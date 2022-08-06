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В КБР до конца года появится еще 114 гектаров леса

В КБР до конца года появится еще 114 гектаров леса

06.08.2022 | 13:52
В Кабардино-Балкарии к концу этого года появится еще 114 гектаров леса, сообщили в Минприроде. Добиться результата поможет национальный проект “Экология”. Это традиционная работа по сохранению зеленых насаждений, которую проводят из года в год. Кстати, 80 процентов намеченного уже выполнили: минувшей весной высадили 285 тысяч молодых деревьев. Представлены в основном восточный бук, ясень, клен и красный дуб – породы, которые наиболее распространены в регионе. Посадочный материал – в наличии, подчеркивают в министерстве. Поставляет его Кабардино-Балкарский лесопитомник. Добавлю, что в прошлом году в рамках реализации профильного нацпроекта на территории республике прижилось больше 420 тысяч саженцев древесных пород, и это был рекордный показатель.
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