В КБР четыре человека погибли в результате ДТП с «Газелью»





Сразу 7 пострадавших доставили накануне ночью в Республиканскую клиническую больницу. Они попали в серьезную аварию. Четверо человек погибли. По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло в Баксанском районе. Столкнулись «Газель» и «Тайота Камри». Тяжелые травмы получили водитель «Газели» и два его пассажира. У них переломы конечностей, головы и ребер. Сейчас в реанимации находятся трое пострадавших. Врачи говорят, состояние тяжелое, но угрозы для жизни нет. А в соцсетях появилась информация еще об одном крупном ДТП, которое произошло днем на трассе Нальчик-Майский. Обстоятельства происшествия выясняются.