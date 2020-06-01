В КБР амбулаторных больных COVID-19 обеспечат необходимыми лекарственными препаратами

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел сегодня в режиме видеоконференции очередное заседание Оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в КБР.

В рамках главных тем повестки обсуждены текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе, работа медицинских организаций, лекарственное обеспечение амбулаторных больных COVID-19.

Казбек Коков отметил, что ситуация в республике с распространением коронавирусной инфекции остается стабильной, но напряженной. Спада пока не наблюдается. Он заслушал оперативную информацию ответственных лиц по обозначенным вопросам.

Главный санитарный врач по КБР Жирослан Пагов проинформировал, что по состоянию на 15 июня зарегистрировано 3975 подтвержденных случаев заражения COVID-19, из них выздоровело – 1962, погибло – 39. В госпиталях находятся 1289 пациентов, в реанимациях – 55 человек, на ИВЛ — 22. На амбулаторном лечении – 1176 больных. За все время выявления инфекции проведено более 67 тысяч тестирований и более 10 тысяч КТ-исследований.

Министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов рассказал, что в Кабардино-Балкарии на сегодняшний день для лечения COVID-19 в семи медицинских учреждениях развернуто 1583 койки, в том числе 721 – с кислородом. В соответствии с последними рекомендациями расширен перечень показаний для госпитализации. Теперь в больницы поступают все заболевшие из группы риска и старше 65 лет без учета степени поражения легких.

Работу госпиталей обеспечивают 257 врачей, 683 специалиста среднего и младшего медицинского звена. Проживают они в санаториях и на базе общежитий медицинских организаций.

В рамках соглашения с Министерством промышленности и торговли России в учреждения здравоохранения КБР поступило 6 специализированных автомобиля медицинской помощи класса С. В ближайшее время ожидается поставка еще 5 машин.

Казбек Коков отметил повышенную нагрузку и на амбулаторное звено. Актуальной задачей является поддержка больных COVID-19 на дому. Не все из них могут себе позволить приобрести необходимые для лечения лекарства.

В этой связи по поручению Главы региона из республиканского бюджета КБР выделено 17 миллионов рублей на приобретение комплектов медицинских препаратов для амбулаторных больных по рекомендуемым схемам лечения коронавируса. Эта мера позволит в полном объеме реализовывать тактику ведения пациентов, а также предупредить дальнейшее осложнение течения инфекции. Министерством здравоохранения КБР заключен контракт на поставку 1000 комплектов лекарств, которые поступят в республику в ближайшее время. Планируется закупка еще 1000 комплектов.

Председатель Правительства КБР Алий Мусуков привел статистические данные по рождаемости и смертности за первые 5 месяцев текущего года. Так, за период с января по май 2020 года в регионе родилось 4120 детей, что на 146 (4%) больше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом в предыдущие годы отмечалось постепенное снижение рождаемости как в КБР, так и в целом по стране. Смертность за тот же период составила 3023 человека, что на 252 (8%) меньше, чем в прошлом году. Таким образом, в Кабардино-Балкарии на сегодняшний день сохраняется естественный прирост населения.