В КБР 750 человек в этом году получат в новые квартиры





Почти 750 человек получат в Кабардино-Балкарии новые квартиры в этом году, сообщили в Минстрое. Это позволит региону досрочно завершить программу расселения из аварийного и ветхого жилья, которая рассчитана на период до 23-го года. На переезд тех, чьи дома и квартиры были признаны неподходящими для проживания в период до 17-го года, направят 407 миллионов рублей. Деньги уже распределили между городами и районами. Сейчас на них там возводят дома. В Минстрое добавили, что в настоящее время составляют перечень строений, которые признаны аварийными после 2017-го. В целом же по России досрочно завершить программу расселения в этом году намерены четыре региона. В их числе – и Кабардино-Балкария.