В КБР 70 % многоквартирных домов готовы к зиме

Такие данные озвучили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства на заседании профильной комиссии. Подготовка жилищного фонда и объектов жизнеобеспечения к сезону холодов проходит в соответствии с планом, отметил зампред правительства Муаед Кунижев. Документы на многоэтажки нужно сдать до 19 сентября, карты котельных предоставить в Минстрой до 1 октября. Глава профильного министерства Алим Бербеков подчеркнул: на подготовку к отопительному сезону республика направит свыше 630 миллионов рублей. В районах и городских округах намерены вложить в капитальный ремонт объектов, обеспечивающих тепло, 128 миллионов. По этому направлению больше половины работ уже выполнили.