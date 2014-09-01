В КБГУ стартовал форум «Кавказская модель ООН «Очаг мира»





«Кавказская модель ООН «Очаг мира» — форум под таким названием стартовал сегодня в КБГУ. Собрал он студентов вузов и учеников четвертой гимназии Нальчика, где открыт дипломатический класс. На повестке – темы сохранения родных языков, экологической безопасности и даже гастрономической дипломатии. Цель Кавказской модели ООН – научить молодых людей решать любые вопросы мирным путем, опираясь на принципы Организации Объединенных Наций. Форум проводят в республике уже второй раз. Участвуя в таких встречах, будущие дипломаты набираются опыта в ведении деловых переговоров, приобретают ценные знания и навыки, необходимые для решения современных глобальных проблем…» – подчеркнуто в приветствии депутата Госдумы Анатолия Бифова. По итогам форума участники примут резолюцию с рекомендациями заинтересованным сторонам.