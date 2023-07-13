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В КБГУ создают «умные» удобрения

В КБГУ создают «умные» удобрения

13.07.2023 | 09:41
Они могут дозированно отдавать окружающей среде полезные вещества. Исследования идут в Центре декарбонизации АПК и региональной экономики. Ученые соединили традиционное удобрение с биоразлагаемой горной породой. Это позволило замедлить процесс выделения в почву питательных веществ. В итоге, по словам научных сотрудников, повысилась эффективность использования подкормки, а нагрузка на окружающую среду уменьшилась. Технологии, которые применяют при создании «умных» удобрений, позволяют точно дозировать их, чтобы те максимально соответствовали потребностям растений. Это, в свою очередь, помогает снизить производственные затраты и повысить урожайность.   https://t.me/vestikbr
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