В КБГУ создают «умные» удобрения

Они могут дозированно отдавать окружающей среде полезные вещества.
Исследования идут в Центре декарбонизации АПК и региональной экономики. Ученые соединили традиционное удобрение с биоразлагаемой горной породой. Это позволило замедлить процесс выделения в почву питательных веществ.
В итоге, по словам научных сотрудников, повысилась эффективность использования подкормки, а нагрузка на окружающую среду уменьшилась.
Технологии, которые применяют при создании «умных» удобрений, позволяют точно дозировать их, чтобы те максимально соответствовали потребностям растений. Это, в свою очередь, помогает снизить производственные затраты и повысить урожайность.
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