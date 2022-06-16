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В КБГУ разработали новый зубной имплантат из циркония

В КБГУ разработали новый зубной имплантат из циркония

16.06.2022 | 15:48
Лекция в Институте стоматологии и челюстно-лицевой хирургии КБГУ. Студенты изучают возможности зубного протезирования. Оборудование аналогично тому, на котором работают в ведущих стоматологических центрах России. Именно здесь, в институте, разработали новую методику лечения с использованием циркониевых имплантатов. Циркониевые имплантаты в стоматологии используют уже давно. Равно как и из оксида титана. Однако, по словам медиков, последние не всегда хорошо приживаются и эстетично выглядят. Циркониевые – более прочные и по цвету максимально приближены к зубной эмали. Авторы проекта – директор института Магомет Мустафаев, руководители подразделений Аслан Беков и Аслан Дешев. По их словам, при правильном уходе гарантия на имплантаты – пожизненная. Разработка нового зубного имплантата – это часть реализации социального проекта КБГУ, который направлен на поддержку людей с ограниченными доходами. Это также возможность заменить импортные конструкции, которые применяют в стоматологии, на отечественные, говорят ученые. Уже получен промышленный патент. Сейчас при университете создают малое инновационное предприятие, где в скором времени начнется производство.
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