В КБГУ прошли первые дистанционные экзамены

В Кабардино-Балкарском госуниверситете состоялись первые дистанционные экзамены. Видеоконференция прошла на современной интернет-платформе «Открытый университет». На ресурсе уже зарегистрировано больше 25 тысяч пользователей, у каждого – личный кабинет и доступ к различным сервисам. Тем студентам, у кого дома такой возможности нет, вуз обеспечил рабочие места в самом университете. Первыми дистанционно экзаменовали четырех аспирантов направлений «Теория языка» и «Литература народов Кавказа».

«Конечно, это сложно, но организовано все на достаточном уровне, насколько я за этой системой наблюдаю, вижу. Конечно, хотелось бы непосредственно с обучающимся, с выпускником пообщаться. Но, к сожалению, мы вынуждены в таком формате все это проводить», — отметила председатель комиссии, профессор кафедры русского языка Института филологии Карачаево-Черкесского госуниверситета Фаина Джаубаева.

В качестве приглашенного работодателя в экзамене участвовала директор ГТРК «Кабардино-Балкария» Людмила Казанчева. В состав комиссии входили преподаватели КБГУ – заведующая кафедрой русского языка и общего языкознания Светлана Башиева и заведующий кафедрой русской и зарубежной литератур Казим Бауаев, а также сотрудники Социально-гуманитарного института Мирина Шогенова и Асият Борова.