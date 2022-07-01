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В КБГУ проходит международная научно-техническая конференция CATPID-2022

В КБГУ проходит международная научно-техническая конференция CATPID-2022

01.07.2022 | 22:22
Развитие строительной отрасли и архитектуры… Эта тема стала основной сегодня на международной научно-технической конференции в Нальчике. Форум проводится на базе КБГУ. В государственном вузе республики собрались ведущие специалисты страны в данной области. Как отметили собравшиеся, в условиях антироссийских санкций, стоит задача рассмотреть возможности поддержки предприятий и организаций, занимающихся строительством и архитектурой. Речь также шла о необходимости замещения импортных технологий и материалов на отечественные. Форум двухдневный, завтра участники заслушают секционные доклады.   https://t.me/vestikbr
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