В КБГУ открыли медико-биологическую школу равных возможностей «Адаптол»

Идея создания медико-биологической школы равных возможностей принадлежит группе студентов и магистрантов Института химии и биологии КБГУ. «Адаптол» можно смело назвать научным сообществом, куда планируют привлекать школьников. Такая модель исследовательской работы пользуется широкой популярностью во многих городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ярославле… В рамках проекта для учащихся старших классов станут проводить различные семинары и профессиональные клубы. Ребят также будут обучать исследованиям в различных направлениях медицины. В КБГУ отмечают, такая система наставничества очень важна при профориентации будущих студентов. Сама школа состоит из нескольких научно-исследовательских станций. Ее воспитанники смогут детально изучать сердечно-сосудистую, нервную, дыхательную системы человека. Оборудование закупили кануне нового года. В кабинетах уже установили электрокардиограф, спирограф, аппараты для измерения артериального давления и энцефалограммы, пульсоксиметр. Приобрели микроскопы. На базе «Адаптола» студенты медицинского факультета и колледжа будут проходить практику. Дополнительные знания здесь смогут получать и обучающиеся смежных институтов КБГУ. Проект реализуется за счет гранта. Объем финансирования составляет почти полмиллиона рублей.