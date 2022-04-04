В Кабардино-Балкарию прибыла первая группа детей из Донбасса

Для жителей из Донецкой и Луганской народных республик в Кабардино-Балкарии подготовили под размещение несколько здравниц. В реабилитационный центр «Радуга», сегодня прибыла первая группа детей. Для малышей здесь предусмотрено все - начиная от бытовых условий вплоть до оздоровления и даже обучения. Автобус прибыл прямиком из города Макеевка Донецкой народной республики. Детей всего - 35. Доехали нормально, говорят сопровождающие, ребята чувствуют себя хорошо. Прибывших сразу же разместили на отдельном этаже, заселили по четыре-пять детей в комнате. Постельное белье, полотенца, шампунь, мыло - всего достаточно. Изо всех уголков слышатся веселые голоса и звонкий смех. А в столовой тем временем приготовили своего рода праздничный завтрак. Сотрудники центра «Радуга» обладают многолетним опытом по созданию для детей комфортных условий пребывания, говорит директор Владимир Темботов. Медосмотр провели сразу по приезде, взяли у детей мазки на коронавирус. Центр обеспечен масками, санитайзерами, ультрафиолетовыми облучателями… К приему жителей ДНР и ЛНР готовы также «Вершина», «Кавказ», «Долинск», санаторий им.Калмыкова и «Курорт «Нальчик».