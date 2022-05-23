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В Кабардино-Балкарии завершился 13-й Международный фестиваль “Шемякинская весна”

В Кабардино-Балкарии завершился 13-й Международный фестиваль “Шемякинская весна”

23.05.2022 | 15:37
Международный фестиваль “Шемякинская весна” проводят в Кабардино-Балкарии уже 13 раз. Поддержку оказывают художники, представители сферы образования, молодежные активисты. В этом году первую детскую школу искусств Баксана на творческом смотре представили больше 30 детей. Школа искусств отличилась не только массовостью, но и качеством представленных работ. Воспитанники были отмечены множеством грамот и кубков. Участники театра этномоды, отделений вокала, фортепиано и струнных народных инструментов стали обладателями дипломов первой степени. А Гран-при фестиваля получила воспитанница отделения декоративно-прикладного искусства Саида Крымшокалова – за ширму из дерева и эко-кожи, расписанную в технике “батик”. Сама работа выполнена в национальном стиле и называется “Прекрасная Мария”. На сегодня в школе обучаются около 500 детей в возрасте от шести до 17 лет. Занятия проводят по восьми программам. Часть из них – предпрофессиональные: декоративно-прикладное искусство, фортепиано, скрипка, народные инструменты. Для обучения в первой детской школе искусств созданы подходящие условия: аудитории светлые, есть необходимые инструменты и материалы, а главное – неравнодушные педагоги и дети, стремящиеся к развитию.
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