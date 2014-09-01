В Кабардино-Балкарии завершился глубинный чемпионат России по фридайвингу

В Кабардино-Балкарии завершился глубинный чемпионат России по фридайвингу. Местом проведения стало популярное у профессионалов и любителей подводного плавания Нижнее Голубое озеро. В течении 4-х дней спортсмены соревновались в различных видах ныряний. В погружении без ласт первым был Илья Набатов. Его результат –62 метра. Сергей Жуков первенствовал в спуске под воду в раздельных ластах, его показатели – 68 метров. С помощью троса на глубину 80 метров опустился серебряный призер глубинного чемпионата мира по фридайвингу Андрей Матвеенко. Он же стал победителем самого сложного и престижного вида соревнований – ныряния в глубину в моноластах. Результат – 85 метров.