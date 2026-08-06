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В Кабардино‑Балкарии завершают уборку пшеницы и ячменя

В Кабардино‑Балкарии завершают уборку пшеницы и ячменя

06.08.2026 | 09:00
На полях Кабардино-Балкарии подходит к концу уборка озимых – пшеницы и ячменя. Аграрии уже собрали больше 260 тысяч тонн зерна, урожайность превышает прошлогодние результаты. Об этом сообщил в своем канале «МАКС» Глава региона Казбек Коков. В хозяйствах также завершили уборку рапса, площади под который в этом сезоне увеличили вдвое. Параллельно идет сбор ранних сортов яблок, груш и слив, а также овощей открытого грунта. Урожай без промедления отправляют на переработку. Местные консервные заводы уже произвели свыше 50 миллионов условных банок плодоовощной продукции. В целом за первое полугодие объем сельхозпроизводства в республике в денежном выражении составил почти 20 миллиардов рублей – это выше показателя годичной давности.   https://t.me/vestikbr
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