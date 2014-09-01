В Кабардино-Балкарии завершился всеармейский конкурс «Эльбрусское кольцо-2021»





Сегодня в Кабардино-Балкарии на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол» прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров всероссийского этапа конкурса среди горных подразделений Вооруженных сил России и Росгвардии «Эльбрусское кольцо-2021». Напомним, что в соревнованиях приняли участие более 150 военнослужащих высокогорных подразделений силовых ведомств России в составе девяти команд. Международные старты не за горами, а пока военнослужащих приветствуют организаторы «Эльбрусского кольца» — представители Управления физподготовки и спорта Вооруженных Сил, а также почетные гости. По итогам соревнований этого года на третьей ступени пьедестала почета оказалась команда спецподразделений Южного военного круга. Сотрудники Росгвардии – на втором месте. А вот представители Воздушно-десантных войск заняли первое. Кстати, они же лидировали и в прошлом году. Особая честь и общий танец спецназа с кричалкой после церемонии – все для команды ВДВ. Международный этап «АрМИ-2021» стартует здесь же, в Терсколе, уже 22 августа. В соревнованиях горных подразделений, помимо российской, будут участвовать команды 11 зарубежных стран, в том числе сильные спецгруппы из Китая, Пакистана, Казахстана, Абхазии и Южной Осетии.