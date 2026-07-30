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В Кабардино-Балкарии ярко отметили юбилей фестиваля «Алтын къол»

В Кабардино-Балкарии ярко отметили юбилей фестиваля «Алтын къол»

30.07.2026 | 13:05
Музейная выставка, мастер-классы по различным видам декоративно-прикладного искусству, литературный конкурс, музыкальные номера и не только… Чем удивлял гостей Международный фестиваль народных ремесел «Алтын къол»? В этом году он юбилейный – десятый. В переводе «Алтын къол» означает «Золотые руки». Традиционно проводят его в окрестностях Голубых озер. Основатель и организатор праздника – фонд «Сто шагов к Кайсыну». Поддержку оказала администрация Черекского района. В этом году на фестиваль приехали, в том числе представители Казахстана, Киргизии, Турции. Посвятили его «Заздравной чаше». Посетителям фестиваля рассказывали о традициях и обычаях карачаево-балкарского народа. Подробности смотрите в передаче Асият Жабоевой «Культура в деталях» сегодня на телеканале «Россия 1» в 17:30.   https://t.me/vestikbr
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