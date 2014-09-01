В Кабардино-Балкарии вот уже три недели снижается уровень заболеваемости коронавирусом





Еще в 20-х числах августа число новых случаев заражения доходило до 90 в сутки. Сегодня в статистике оперштаба – 70 инфицированных.

Выздоровели 88 человек. Двое скончались от последствий болезни. В настоящее время в госпиталях медицинскую помощь получают 528 пациентов. Из них 77 – в реанимациях. 1134 жителя республики лечатся амбулаторно. За минувшие сутки в Кабардино-Балкарии провели свыше 1600 тестов. Всего же с начала пандемии таких исследований сделали больше 721-й тысячи.