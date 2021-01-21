В Кабардино-Балкарии вакцинацию против коронавируса прошли 1400 человек

Прививку против коронавируса в Кабардино-Балкарии уже получили 1400 человек. Больше половины из них прошли повторную вакцинацию, как того требуют правила. Об этом на пресс-конференции в Нальчике сообщил министр здравоохранения Рустам Калибатов.

По его словам, в республике работают 16 специализированных пунктов. Прививку от ковида могут сделать все желающие. Но особенно ее рекомендуют людям из групп риска – медработникам, военнослужащим, правоохранителям, пожилым. Министр добавил: чтобы остановить пандемию, нужно вакцинировать не менее 60 процентов взрослых граждан. Для этого необходимо около 400 тысяч доз. В Кабардино-Балкарию препарат продолжает поступать партиями. В основном используют «Спутник V».

«Единственный достоверный вид помощи, это, в принципе вакцинация. Даже своевременное начало лечения, правильное лечение в соответствии со схемами никак не гарантирует того, что не будет каких-то грозных осложнений и летального исхода», — отметил Рустам Калибатов.

Массовая вакцинация против коронавируса продолжается по всей стране. Министр здравоохранения уточнил, что пройти процедуру можно в любом прививочном пункте, но необходимо направление терапевта.