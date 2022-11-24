home
Главная
>
Новости
>
В Кабардино-Балкарии урожай зерновых и зернобобовых превысил один миллион тонн

В Кабардино-Балкарии урожай зерновых и зернобобовых превысил один миллион тонн

24.11.2022 | 10:29
Долгожданное событие: урожай зерновых и зернобобовых превысил в этом году один миллион тонн, сообщили в региональной Службе статистики. С одного гектара таких культур собирали больше 60 центнеров. В прошлом году было 57. Из зерновых в Кабардино-Балкарии в основном выращивают кукурузу. Ее получили около 850 тысяч тонн. Эксперты отмечают, что преодолеть “миллионный рубеж” удалось благодаря инновационным технологиям, развитию мелиорации, применению высокоурожайных сортов семян, но главное – благодаря масштабной господдержке отрасли. Добавим, что кукурузу на зерно, пшеницу, ячмень и овес, выращенные в Кабардино-Балкарии, успешно отправляют на экспорт – в страны ближнего зарубежья и в государства Персидского залива.   https://t.me/vestikbr  
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных