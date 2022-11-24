В Кабардино-Балкарии урожай зерновых и зернобобовых превысил один миллион тонн

Долгожданное событие: урожай зерновых и зернобобовых превысил в этом году один миллион тонн, сообщили в региональной Службе статистики.
С одного гектара таких культур собирали больше 60 центнеров. В прошлом году было 57. Из зерновых в Кабардино-Балкарии в основном выращивают кукурузу. Ее получили около 850 тысяч тонн. Эксперты отмечают, что преодолеть “миллионный рубеж” удалось благодаря инновационным технологиям, развитию мелиорации, применению высокоурожайных сортов семян, но главное – благодаря масштабной господдержке отрасли.
Добавим, что кукурузу на зерно, пшеницу, ячмень и овес, выращенные в Кабардино-Балкарии, успешно отправляют на экспорт – в страны ближнего зарубежья и в государства Персидского залива.
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