В Кабардино-Балкарии убирают второй урожай кукурузы





Второй урожай в сезон становится традиционным. Несколько лет назад в Кабардино-Балкарской республике объявили о беспрецедентных мерах господдержки сельхозпроизводителей, которые внедряют в агропроизводство современные оросительные системы. На сегодня в республике более 14 тысяч гектаров земель сельхозназначения орошается стационарными широкозахватными дождевальными машинами, установленными в рамках реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК», входящего в свою очередь в нацпроект «Международная кооперация и экспорт».

На полях одного их крестьянско-фермерских хозяйств Прохладненского района идет уборка кукурузы. Урожай с этого участка – уже второй в нынешнем сезоне. Три месяца назад собрали рапс. Теперь выросла кукуруза. Получать по два урожая удается благодаря качественному и своевременному поливу. На сегодня в республике повторных посевов – около четырех тысяч гектаров. Больше половины из них – кукуруза на зерно. В этом году в нескольких хозяйствах района после уборки зеленого горошка, рапса, озимых пшеницы и ячменя в конце июня посеяли кукурузу на зерно. Другие аграрии муниципалитета, собрав картофель, на тех же полях высадили овощи. Полив, благодаря которому земля плодоносит, обеспечивают современные дождевальные установки. Их поставляют в рамках реализации регионального проекта по экспорту продукции АПК. Стоимость такого оборудования исчисляется не одним десятком миллионов руб¬лей. Проект позволяет компенсировать до 60 процентов затрат. Это хороший стимул, чтобы заинтересовать аграриев, говорят в региональном Минсельхозе, который курирует программу. На сегодня в республике больше 14 тысяч гектаров земель сельхозназначения получают врагу с помощью такой техники. Один из плюсов ее эксплуатации – все тот же второй урожай.