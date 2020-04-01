В Кабардино-Балкарии стартовала акция «Георгиевская лента»

Из-за коронавируса акция «Георгиевская лента» в этом году проходит в новом электронном формате. Участники всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» предлагают найти Георгиевскую ленту дома, сделать с ней фотографию и выложить в социальные сети. А также добавить историю, почему акция так важна для вас. Публикацию нужно отметить хэштегами #георгиевскаяленточка и #лучшедома и передать эстафету пяти друзьям.

Сохранить память о прошлом помогут и тем, у кого нет дома такого символа: на странице движения «Волонтеры Победы» в «Инстаграме» можно найти виртуальную Георгиевскую ленточку и наложить ее на свою фотографию. Помимо этого, добровольцы передали ленты в магазины, аптеки, сотрудникам полиции и тем, кто сейчас на передовой в борьбе с коронавирусом, – медицинским работникам.