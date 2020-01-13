В Кабардино-Балкарии стартовала акция «Елочный переворот»

Отправить хвойную красавицу не на свалку, а в утиль – могут жители Нальчика. Институт развития города «Платформа» запускает акцию «Елочный круговорот». Ее смысл – подарить деревьям, которые стали главными символами Нового года, вторую жизнь. Такую акцию уже провели в прошлом году. Тогда ее поддержали свыше 300 нальчан. На этот раз рассчитывают на больший отклик: организаторы увеличили количество пунктов приема в два раза.

«Мы откроем в городе 8 точек в разных районах. Каждый сможет принести свою ёлку в точку, которая наиболее близка к его месту жительства. Партнёрами Платформы в этом мероприятии являются Экологистика и ЭКО-Нальчик. Они помогают нам с вывозом и сбором ёлок», — говорит Амерби Узденов, ведущий специалист отдела туризма Института развития города «Платформа».

Сдать елку или сосну на переработку можно будет уже в ближайшие выходные. 16-го и 17-го января пункты приема развернут на площади Абхазии, у памятника «Навеки с Россией» и возле монумента погибшим комсомольцам. Также эко-активисты станут забирать деревья у входа в Атажукинский сад и на Республиканский ипподром. А еще около школ – 12-й, 25-й и 30-й. Все хвойные отправят в «Горзеленхоз». Там их измельчат в щепки, которые в дальнейшем можно будет использовать при благоустройстве города, создании экотроп и в вольерах зоопарка.