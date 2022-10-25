В новом году в Кабардино-Балкарии создадут еще четыре модельных библиотеки. Стали известны победители конкурса на получение федеральных субсидий. Смотр проводят по нацпроекту “Культура”.
Победителями от Кабардино-Балкарии на этот раз стали Центральная районная библиотека в Кашхатау, Кишпекская сельская, пятый детский филиал в Нальчике и Нартановская читальня.
Напомним, что при переходе на модельный формат из прежних книгохранилищ создают информационно-культурные, образовательные и просветительские центры: ремонтируют помещения, подключают интернет, устанавливают 3D-технику и программы виртуальной реальности. Сейчас модельные библиотеки действуют в Нальчике и Тырныаузе.
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