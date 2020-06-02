В Кабардино-Балкарии скончались еще два пациента с COVID-19

По данным Оперштаба на 02.06.2020, в Кабардино-Балкарии за минувшие сутки умерли еще два человека: житель Баксана 1963 года рождения и 28-летняя женщина из селения Бабугент. Число зарегистрированных в республике случаев смерти от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, выросло до 23.

Диагноз COVID-19 подтвердился у 75 жителей КБР, общее количество заболевших увеличилось до 2978 человек.

Выздоровели 77 пациентов, всего с начала пандемии с болезнью справились уже 1272 человека.

На медицинский контроль за сутки взяты 67 жителей республики, общее количество тех, кто остается дома под наблюдением врачей и ждет результатов тестирования, сейчас составляет 1873 человека.

На лечении находятся 1683 пациента.

Госпитализированы 847 человек, 50 из них — в реанимациях.

619 человек лечатся амбулаторно.

217 жителей КБР болезнь переносят бессимптомно.

На изоляции в обсерваторе на базе Гериатрического центра остаются 12 человек.

За сутки проведено 1 358 тестов, общее число протестированных на 2 июня составляет 46 821 человек.