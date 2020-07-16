В Кабардино-Балкарии решают проблему водоснабжения

Муниципалитеты получат деньги из федерального бюджета на реализацию программы «Чистая вода».Чтобы вода поступала бесперебойно в каждый дом, выделили 160 миллионов рублей.Самые крупные поступления ожидаются в населенные пункты Прохладненского, Эльбрусского, Баксанского районов.Цифры фигурируют – от 25 до 18 миллионов в каждый муниципалитет. Также в списке получателей – Урух, Анзорей, Нартан,Второй Чегем,Безенги, Старый Черек, Верхняя Балкария. Финансовые потоки должны направить на комплексное решение проблемы нехватки питьевой воды. Решить все вопросы в этой сфере в Кабардино-Балкарии намерены к 24 году.