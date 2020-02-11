В Кабардино-Балкарии разводят буйволов



В республике функционирует одно лично-подсобное хозяйство,где разводят этот домашний крупный рогатый скот и получают продукцию. Семья Шибзуховых из села Кахун более сорока лет занимается скотоводство.

Сегодня у них в стаде 35 животных. Взрослое животное достигает 500 килограммов. К безусловным плюсам содержания этих животных относятся нетребовательность к кормам и устойчивость к болезням. По основным показателям продуктивности буйвол существенно уступает корове. Буйволицы дают даже не молоко, а слабожирные сливки. Это идеальное сырьё для производства сливочного масла и сыра. Спрос на продукцию растёт. Шибзуховы намерены развивать эту отрасль и дальше. Готовят документов, необходимые для получения субсидии на расширение буйволиной фермы.