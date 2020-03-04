В Кабардино-Балкарии развиваются овцеводческие хозяйства

В овцеводческих хозяйствах Кабардино-Балкарии начался самый ответственный период – окот. В Прохладненском районе на племовцезаводе «Степной» занимаются разведением различных пород овец. Сейчас стадо насчитывает порядка двух тысяч, половина из них- овцематки. От каждой сотни надеются получить до 110 ягнят. Ежегодно завод реализует до 20 процентов выращенного племенного скота. Он пользуется спросом в хозяйствах соседних регионов.

По данным статистики, на начало этого года численность овец и коз в республике составила свыше 384 тысяч голов. Это на десять тысяч больше, чем в 2019-м. Среди главных сложностей в развитии отрасли специалисты называют невысокую рентабельность. Расходы на производство шерсти равны выручке от реализации. Выручает спрос на мясо.

В Кабардино-Балкарии взят курс на возрождение отрасли и принята соответствующая госпрограмма. Успехи животноводов республики неоднократно отмечались золотыми медалями на ежегодных всероссийских выставках племенных овец.