В Кабардино-Балкарии проводится мониторинг цен на борщевой набор





В Кабардино-Балкарии, как и по всей стране, проводят мониторинг цен на «борщевой набор». Начался он после того, как 19 июля на площадке «Единой России» прошло совещание с руководством Правительства РФ и главами регионов, представителями торговых сетей. В регионах создали рабочие группы. Сегодня «борщевую корзину» из пяти продуктов, если каждого брать по килограмму, можно приобрести за 170 рублей. Местные овощи обойдутся дешевле, чем привозные. На ярмарках цены ниже, чем в супермаркетах. К тому же в ближайшее время в продажу начнет активно поступать урожай этого года, что должно привести к удешевлению набора, отмечают проверяющие. Единоросы и общественники оценивают розничный рынок ежедневно. Продлится мониторинг до конца этой недели.