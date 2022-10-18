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В Кабардино-Балкарии производство плодоовощных соков и нектаров выросло в 3,6 раза

В Кабардино-Балкарии производство плодоовощных соков и нектаров выросло в 3,6 раза

18.10.2022 | 16:25
В Кабардино-Балкарии, по данным Северо-Кавказстата, за 8 месяцев текущего года увеличилось производство соков и нектаров фруктовых и овощных, сообщает пресс-служба Минсельхоза КБР. Производством плодоовощных соков и нектаров в республике занимаются два консервных завода, которыми за 8 месяцев произведено 1,223 млн условных банок соков и нектаров, за аналогичный период прошлого года производство составляло 0,339 млн условных банок. Из указанного количества на соки фруктовые и овощные приходится 738,4 тыс. условных банок. Их производство в сравнении с 8 месяцами прошлого года увеличилось более чем в 2 раза. Сюда относится в основном сок яблочный и томатный. Также выросло производство нектаров фруктовых и овощных – морковного, тыквенного, сливового. Их за январь-август текущего года получено 485,4 тыс. условных банок. В целом консервными заводами Кабардино-Балкарии за 8 месяцев текущего года произведено различных плодоовощных консервов (в том числе соков и нектаров) 224,8 млн условных банок, что примерно на уровне аналогичного периода 2021 года.
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