В Кабардино-Балкарии производство молока увеличилось на 20%

Больше четырех тысяч тонн молока за все лето и начало осени надоили на пастбищах Кабардино-Балкарии. Результат – на 20 процентов больше, чем в прошлом году. В республике подводят итоги этого ответственного периода.
С июня по сентябрь на землях отгонного животноводства находились примерно 182 тысячи сельхозживотных, которые принадлежат представителям малого и среднего агробизнеса. Это быки и коровы, овцы и козы, лошади и яки.
По сравнению с прошлым годом количество голов увеличилось на 32 тысячи. Ухаживали за скотом больше 1200 специалистов… Животные находились в урочищах Хаймаша, Аурсентх и в Черекской зоне.
Помимо молока, в этих местах получали мясо, в живом весе – две тысячи тонн, что на треть больше, чем годом ранее. Поддержку аграриям на пастбищах оказывали полицейские, врачи и дорожники, а также сотрудники ветеринарной службы.
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