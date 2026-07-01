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В Кабардино‑Балкарии проходят профилактические занятия для воспитанников лагерей

В Кабардино‑Балкарии проходят профилактические занятия для воспитанников лагерей

01.07.2026 | 12:00
В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники республиканской Госавтоинспекции и УМВД России «Нальчик» совместно с представителями Общественного совета при МВД по КБР продолжают проводить уроки безопасности в детских лагерях дневного пребывания. В начале встречи сотрудники полиции рассказали детям о значении дорожных знаков, напомнили основы безаварийного участия в дорожном движении и правила поведения вблизи проезжей части. Любителям средств индивидуальной мобильности сотрудники полиции разъяснили Правила дорожного движения, порядок пересечения проезжей части, предупредили, что необходимо спешиться с мобильного транспорта и использовать средства индивидуальной защиты. Кроме того, полицейские призвали ребят отказаться от привычки слушать музыку в наушниках или говорить по телефону в момент пересечения дороги. Представители Общественного совета при МВД по КБР Вероника Васина и Светлана Мурзаканова сыграли с детьми в игру, благодаря которой отработали навыки безопасного поведения при встрече с незнакомцами. - Дети на наглядном примере научились распознавать опасность, узнали о том, что она может исходить от любого постороннего или малознакомого взрослого, нарушающего границы ребенка, а повторили порядок действий, который поможет избежать неприятностей, - отметили общественники. Завершилось мероприятие демонстрацией детям служебного автотранспорта. Ребята смогли посидеть в настоящем автомобиле ДПС, попробовать в действии звуковое и световое оборудование, а также подробно узнать о службе в полиции.   https://t.me/vestikbr
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