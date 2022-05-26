В Кабардино-Балкарии проходит межрегиональный турнир по спортивной гимнастике

В Нальчике проходит межрегиональный турнир по спортивной гимнастике имени двукратного призера Олимпийских игр Елены Продуновой. Возраст участников – от шести до 15 лет. Состязания организовали на Детском стадионе. В столицу Кабардино-Балкарии съехались больше 200 юных спортсменов из 24 регионов России. Команды Москвы и Владимира – новички: прибыли в Нальчик впервые. Другие участвуют в состязаниях ежегодно. Турнир длится три дня. Первый день отвели девочкам, второй – мальчикам, а в заключительный все желающие выступят в отдельных видах гимнастического многоборья. Участники намерены добиться разных достижений – от третьего юношеского разряда до звания кандидата в мастера спорта.