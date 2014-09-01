В Кабардино-Балкарии продолжаются рейды по уничтожению дикорастущей конопли





В Кабардино-Балкарии продолжаются рейды по уничтожению дикорастущей конопли. Проводят их совместно представители правоохранительных служб и органов власти на местах. Только в Черекском районе было обнаружено 8 таких очагов конопли. Дикорастущая культура занимает около 6 гектаров площади. Большую часть уже обработали химикатами, чтобы не допустить разрастания. Активная фаза операции по уничтожению конопли в республике продлится до октября. Равнинные территории специалисты исследуют в том числе на вертолетах. По сезону до ее созревания пока есть еще время специалисты успеют уничтожить кусты конопли. В соответствии с постановлением правительства любой землепользователь или человек снимающий в аренду земельный участок должен проконтролировать, чтоб на его участке не росла конопля, соответственно должен принимать меры по ее уничтожению. По словам оперуполномоченный Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по КБР Ахмеда Алтудова, в случае обнаружения очага дикорастущих наркосодержащих растений, сотрудниками полиции выносится предписание на имя землепользователя либо главы муниципального образования устанавливается определенный срок, в течение которого землепользователь должен уничтожить коноплю. Если землепользователь в срок не уложится, то его привлекут к административной ответственности. Штрафы могут достигать ста тысяч рублей.