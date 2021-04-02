В Кабардино — Балкарии продолжается прививочная кампания





В Кабардино-Балкарии продолжается прививочная кампания. Полностью иммунизацию от коронавируса прошли свыше 11 тысяч жителей республики. Всего же «Спутником V» вакцинированы без малого 17 тысяч человек. Таковы данные регионального Минздрава. В поликлиниках Нальчика вторым компонентом привиты больше трех с половиной тысяч горожан. Среди районов в лидерах – Прохладненский: здесь ревакцинировали свыше полутора тысяч людей. Далее идет Чегемский – около 800 человек. Такая же цифра – суммарно в Урванском и Лескенском районах. С самого начала иммунизации в декабре прошлого года первым делом прививки от коронавируса стали получать медики, правоохранители, представители образовательных, социальных и госучреждений. За все время в республику поступило около 22-х тысяч доз вакцины. В кампании задействованы все районные больницы и их подразделения в селах, работают мобильные группы.